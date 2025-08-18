Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250818.2 Meldorf: Jugendlicher sprüht Kind Pfefferspray ins Gesicht

Meldorf (ots)

Am Freitagabend attackierte ein 16-Jähriger in Meldorf ein 13-jähriges Kind mit Pfefferspray. Beide Beteiligten erlitten leichte Verletzungen.

Um 20:09 Uhr trafen die Jugendlichen in der Roggenstraße zufällig aufeinander. Offenbar hatten sie zuvor bereits Streitigkeiten miteinander gehabt. Bei dem Zusammentreffen schlug der 16-Jährige dem 13-Jährigen mehrfach in den Bauch. Als dieser fliehen wollte, sprühte er ihm Pfefferspray ins Gesicht.

Beide Beteiligten verletzten sich leicht. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte sie vor Ort. Nach dem Ausspülen der Augen konnten beide nach Hause gehen. Den 16-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell