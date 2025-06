DPolG Niedersachsen

DPolG Niedersachsen: Forderungen zur Haushaltsklausur der Landesregierung Belastende Dienste besser bezahlen - Führung muss sich lohnen

Hannover (ots)

Zur Haushaltsklausur hat die Deutsche Polizeigewerkschaft klare Forderungen formuliert. Insbesondere die belastenden Dienste zur Nachtzeit und an den Wochenenden und Feiertagen müssen besser bezahlt werden.

Hannover, 29. Juni 2025 - Die Deutsche Polizeigewerkschaft Niedersachsen (DPolG) hat eine grundlegende Veränderung des Zulagenwesens für Polizeibeamtinnen und -beamte gefordert. Im Fokus steht eine angemessene Vergütung für den Dienst zu ungünstigen Zeiten, insbesondere nachts und an Wochenenden, um die Attraktivität der Polizeiarbeit deutlich zu steigern.

"Das, was besonders belastet, muss auch besonders entschädigt werden - sowohl finanziell als auch durch Freizeitausgleich", betont Patrick Seegers, Vorsitzender der DPolG Niedersachsen.

Die Gewerkschaft fordert die Landesregierung auf, die anstehenden Haushaltsberatungen für den Doppelhaushalt in Niedersachsen zu nutzen, um entscheidende Investitionen in die Polizei vorzunehmen. "Wir haben deutliche Erwartungen, dass sowohl in Sachmittel als auch in Personal investiert wird", erklärt Seegers. Dabei müsse die Erhöhung des Zuschlags für den Dienst zu ungünstigen Zeiten (DuZ) als ein klares Signal an die Polizei hervorgehoben werden.

"Die immer wieder betonte Wertschätzung muss sich spürbar niederschlagen. Die Anpassung des DuZ wäre ein wichtiges Signal an die Polizei", so Seegers weiter. Konkret fordert die DPolG Niedersachsen eine pauschale Erhöhung des DuZ auf 5 Euro pro Stunde - sowohl für Nachtdienststunden als auch für Dienste an Feiertagen. Darüber hinaus plädiert die Gewerkschaft dafür, den DuZ dynamisch zu gestalten und regelmäßig zu überprüfen.

Und auch Führung muss sich wieder lohnen: "Wer mehr Verantwortung trägt, muss dies auch im Geldbeutel spüren. Deshalb fordern wir eine Anhebung der Führungsdienstposten auf die Besoldungsgruppe A 12", betont Seegers.

Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die besonders anspruchsvollen Einsatzzeiten im Polizei- und Streifendienst, der Bereitschaftspolizei und den Verfügungseinheiten angemessen zu honorieren. "Eine solche Anpassung wäre ein wichtiger erster Schritt, um die Polizei attraktiver zu machen und die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Bund, Ländern und der freien Wirtschaft zu erhöhen", ergänzt Seegers.

Die DPolG Niedersachsen appelliert an die Landesregierung, die Rahmenbedingungen für Polizeiarbeit nachhaltig zu verbessern und dem Fachkräftemangel durch zukunftsweisende Lösungen entgegenzuwirken.

Original-Content von: DPolG Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell