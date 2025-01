Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Wasserschaden durch gestauten Bach

Schermbeck (ots)

Am Sonntagabend gegen 18:15 Uhr wurde der Löschzug Schermbeck mit dem Einsatzstichwort "H1 - Wasserschaden" Einsatzstelle an die Einsatzstelle "Feldmark" alarmiert. An der Einsatzstelle hatte sich ein Bach aufgestaut, so dass Wasser auf das angrenzende Grundstück floss. Die Haustür des betroffenen Gebäudes wurde durch die Einsatzkräfte mit Sandsäcken gesichert und die Kanalbereitschaft der Gemeinde Schermbeck mit hinzugezogen. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 19:50 Uhr.

