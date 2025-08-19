PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-IZ: 250819.2 Heide: PKW auf Supermarktparkplatz beschädigt

Heide (ots)

Am Freitagvormittag beschädigte ein Unbekannter auf einem Supermarktparkplatz in Heide einen geparkten VW und meldete den Schaden nicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 30-jährige Fahrerin stellte ihren grauen VW Touran gegen 10:30 Uhr auf dem Parkplatz in der Hamburger Straße ab. Rund eine halbe Stunde später, gegen 11:00 Uhr, kehrte sie zurück und bemerkte einen erheblichen Schaden an der linken Fahrzeugseite im Bereich der hinteren Tür. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise an das Polizeirevier Heide unter 0481 940 oder per E-Mail an Heide.PR@polizei.landsh.de.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe
Telefon: +49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

