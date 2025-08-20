Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250820.1 Itzehoe: Mann droht mit Kettensäge

Itzehoe (ots)

In der vergangenen Nacht kam es in Itzehoe zu einem Polizeieinsatz nach Streitigkeiten auf einem Parkplatz. Ein Mann schlug dabei einen Beteiligten mit einer Eisenstange und bedrohte anschließend die Gruppe mit einer Kettensäge.

Gegen Mitternacht gerieten mehrere Personen auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Straße Am Brookhafen aneinander. Nach aktuellem Ermittlungsstand schlug ein 36-Jähriger dabei einem 24-Jährigen mit einer Eisenstange auf den Arm. Anschließend lief der Mann zu seinem Transporter, holte eine Kettensäge heraus und schaltete diese ein. Mit der laufenden Säge bedrohte er die Personengruppe um den 24-Jährigen, stieg danach wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon.

Polizeikräfte trafen den 36-jährigen rumänischen Staatsangehörigen kurz darauf im Nahbereich an und stellten seine Identität fest. Nach Abschluss der Maßnahmen setzten die Beamten ihn auf freien Fuß. Gegen den Mann läuft ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Itzehoe unter 04821 6020 oder per E-Mail an Itzehoe.PR@polizei.landsh.de entgegen.

Björn Gustke

