POL-ME: Geldbörsenraub: Polizei ermittelt und bittet um Hinweise 2505018

In Langenfeld hat am Montag (5. Mai 2025) ein bislang noch unbekannter Täter einem 62-Jährigen die Geldbörse geraubt. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise.

Folgendes war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 14 Uhr wartete der Langenfelder an einer Bushaltestelle an der Kölner Straße, als er von einer männlichen Person mit der Frage angesprochen wurde, ob er Geld wechseln könne. Als der 62-Jährige seine Geldbörse aus seiner Jacke holte, entriss ihm der unbekannte Täter das Portemonnaie und rannte damit in Richtung der Langenfelder Innenstadt davon.

Die kurz darauf alarmierte Polizei konnte den Geldbörsenräuber im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung leider nicht mehr antreffen. Zu ihm liegt die folgende Täterbeschreibung vor:

- männlich - südländisches Erscheinungsbild - Alter Anfang 20 - etwa 1,75 Meter groß - normale Körperstatur - trug einen schwarzen Pullover mit Kapuze und eine Jeans

Glücklicherweise wurde der Langenfelder bei dem Vorfall nicht verletzt. Allerdings befand sich im Portemonnaie etwa 120 Euro Bargeld.

Die Polizei fragt:

Wer hat den Raub beobachtet oder kann Hinweise zum Täter geben? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

