POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Montag (10.06.2024) gegen 18.00 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter eine Fensterscheibe im 1. Obergeschoss in der Waibelstraße ein. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Rufnummer 0821/323-2310 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben ...

