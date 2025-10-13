Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Unfall mit Motorradfahrer - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

In einer dreier Kolone, an zweiter Position, befuhr am Sonntag, 12.10.2025 gegen 11.45 Uhr ein 66 Jahre alter Mann die L 150 von Todtmoos kommend in Richtung St. Blasien. Aus bislang ungeklärten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte sich der 66-Jährige schwer am Bein. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An seinem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 30000 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Todtmoos mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort.

