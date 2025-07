Hauptzollamt Hamburg

HZA-HH: Hamburger Zoll nimmt Tätergruppe in der Gebäudereinigung ins Visier//Durchsuchungen in sieben Bundesländern

Hamburg (ots)

450 Zöllner und Zöllnerinnen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit durchsuchten am vergangenen Mittwoch im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hamburg insgesamt 40 Objekte, darunter Geschäftsräume der Firmensitze und Wohnungen der Beschuldigten in den Bundesländern Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Berlin, Bremen, Hessen und Nordrhein-Westfalen.

Dabei kamen auch Spezialeinheiten der Bundeszollverwaltung zum Einsatz, die wegen einer möglichen Gefährdungslage den Zugang zu einem Objekt sicherten.

Im Mittelpunkt der Ermittlungen stehen zwei Hauptbeschuldigte, welche gemeinsam mit weiteren 11 Tatverdächtigen Reinigungsdienstleistungen - insbesondere für unterschiedliche Auftraggeber in der Hotelbranche - anboten. Zu diesem Zwecke betrieben die Beschuldigten ein aus Hamburg agierendes Firmennetzwerk, mit dem Ziel, die wahren Beschäftigungsverhältnisse zu verschleiern und entsprechende Sozialversicherungsbeiträge zu hinterziehen (§266a StGB).

Im Laufe der Durchsuchungsmaßnahmen wurden umfangreiche Beweismittel wie Stundenaufzeichnungen, Notizzettel, Rechnungen und Teile der Lohn- und Finanzbuchhaltung zur Durchsicht mitgenommen sowie PCs und Softwareprogramme sichergestellt.

"Der dadurch entstandene Schaden zu Lasten der Krankenkassen und der Rentenversicherungsträger wird sich erst konkret benennen lassen, wenn die umfangreich sichergestellten Beweismittel ausgewertet sind", so Pressesprecherin Sandra Preising vom Hauptzollamt Hamburg. "Nach vorsichtigen Schätzungen dürfte dieser aber einen siebenstelligen Betrag erreichen" führt sie weiter aus.

Die Ermittlungen werden unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Hamburg von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Hauptzollamt Hamburg weitergeführt.

