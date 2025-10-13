PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Fahrzeug in Brand geraten

Freiburg (ots)

Die L 163A befuhr am Samstag, 11.10.2025 gegen 16.20 Uhr ein 41 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes von Erzingen kommend in Richtung Degernau. Kurz vor dem Friedhof bemerkte er einen beißenden Geruch im Fahrzeug und erkannte Rauch im Bereich des Vorderrades. Er fuhr an den rechten Fahrbahnrand und verlies zusammen mit seiner Familie das Fahrzeug. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits Flammen aus dem Motorraum zu erkennen. Als die alarmierte Feuerwehr eintraf stand der Mercedes im Vollbrand. Das Fahrzeug wurde gelöscht. Durch die Hitze wurde die Fahrbahn und eine Böschung beschädigt. Verletzt wurde niemand. Neben der Polizei und der Straßenmeisterei war die Feuerwehr Wutöschingen mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Der gesamte Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

md/tb

