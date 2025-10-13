Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eisenbach: Straßenverkehrsgefährdung

Freiburg (ots)

Am Freitag, den 10.10.2025, gegen 15:10 Uhr soll ein weißer Transporter mit der Aufschrift eines Logistikunternehmens die K5735 von Oberbränd in Richtung Bubenbach befahren haben. Dieser soll verkehrswidrig in einer Kurve auf die Gegenfahrspur geraten sein, sodass das entgegenkommende Auto ausweichen und ein Gefahrenbremsung einleiten musste, um einen Unfall zu verhindern.

Gegen den derzeit noch unbekannten Pkw-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651/9336-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell