Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eisenbach: Straßenverkehrsgefährdung

Freiburg (ots)

Am Freitag, den 10.10.2025, gegen 15:10 Uhr soll ein weißer Transporter mit der Aufschrift eines Logistikunternehmens die K5735 von Oberbränd in Richtung Bubenbach befahren haben. Dieser soll verkehrswidrig in einer Kurve auf die Gegenfahrspur geraten sein, sodass das entgegenkommende Auto ausweichen und ein Gefahrenbremsung einleiten musste, um einen Unfall zu verhindern.

Gegen den derzeit noch unbekannten Pkw-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651/9336-0 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
Polizeirevier Titisee-Neustadt
SchüMi 07651/9336-122

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

