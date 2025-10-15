PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Diebstahl aus Sprinter - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(ivdh) Am Dienstag, 14. Oktober brachen zwei unbekannte Täter zwischen 10.45 Uhr und 10.55 Uhr in einen geparkten Mercedes Sprinter auf dem Schwabenweg in Paderborn ein. Die Täter flohen in unbekannte Richtung.

Der Fahrer parkte den Mercedes auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Als er nach circa zehn Minuten zurückkam, entdeckte er einen Mann, der auf dem Fahrersitz saß und einen Weiteren, der vor dem Fahrzeug stand. Auf Ansprache des Fahrers entfernten sich beide Männer in unbekannte Richtung. Aus dem Sprinter ist nichts entwendet worden.

Die Polizei sucht Zeugen. Laut Aussage des Fahrers hatten beide Personen ein südländisches Erscheinungsbild, eine normale Statur und waren dunkel gekleidet. Der Täter auf dem Fahrersitz war geschätzte 20-30 Jahre alt und zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß. Er trug eine Kapuze auf dem Kopf. Die Person vor dem Bulli war circa 30-40 Jahre alt und 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß. Er hatte kurze dunkle Haare.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegengenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

