Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erbeutete Fahrräder wiedererlangt

Niedersachswerfen/Nordhausen (ots)

Derzeit noch Unbekannte drangen in der Schulstraße widerrechtlich in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses ein und öffneten gewaltsam einen Kellerverschlag. Aus dem Inneren wurden in der Folge drei Fahrräder, darunter ein Pedelec, im Gesamtwert von mehr als zehntausend Euro entwendet. Über ein Ortungssystem konnten die Fahrräder in einer Garage in Nordhausen wieder aufgefunden werden und an die Geschädigten nach einer entsprechenden spurentechnischen Untersuchung wieder herausgegeben werden.

