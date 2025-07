LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Suche nach Kindern - die Polizei bittet um Mithilfe

Greußen (ots) - Ein Audi-Fahrer befuhr am Mittwoch die Geschwister-Scholl-Straße mit der Absicht in die Lindenstraße abzubiegen. Dabei missachtete der Fahrzeugführer gegen 07.15 Uhr die Vorfahrt des von links kommenden Skoda. In der Folge der Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Personen wurden bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

