Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lübbesmeyerweg

Aufbruch eines Geldautomaten

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Ein auf dem Lübbesmeyerweg in Höhe der Hausnummer 21 (neben der Waschanlage) frei stehenden Geldautomaten brachen bislang unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch (15.10.) auf Donnerstag (16.10.) in der Zeit zwischen 21.30 Uhr - 06.00 Uhr auf.

Sie erbeuteten eine bisher unbekannte Geldsumme.

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und sperrte den Bereich rund um den Automaten ab.

Erste Zeugenhinweise ergaben, dass gegen 03.20 Uhr ein dumpfer Knall aus Richtung des Geldautomaten zu hören war. Ob dieses Geräusch mit dem aufgebrochenen Geldautomaten im Zusammenhang steht, wird durch die Polizei geprüft.

Falls Sie weitere Hinweise geben können, melden Sie sich bei der Polizei Coesfeld unter der Telefonnummer 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell