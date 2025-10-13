PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Merschwiese
Versuchter Einbruch in ein Haus

Coesfeld (ots)

Ein Fenster versuchten unbekannte Täter am Samstag (11.10.) in der Zeit von 17:00 Uhr - 21:30 Uhr aufzuhebeln, um in das Haus zu gelangen.

Die Täter betraten zunächst den Garten, um sich dann, dem auf der Rückseite des Hauses befindlichem Fenster, zu nähern.

Letztendlich gelang es aber nicht, das Fenster zu öffnen und die Täter flüchteten wieder vom Ort des Geschehens.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

