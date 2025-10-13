Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Münsterstraße

Einbruch in Tankstelle

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannte Täter hebelte in der Nacht zu Montag (13.1.2025) gegen 02.50 Uhr, ein rückseitiges Fenster auf und gelangte durch dieses in das Büro der Tankstelle. Dort durchsuchte er sämtliche Schränke und entwendete aus einem Tresor Bargeld und eine Schlüssel-Kassette.

Der Täter wird an Hand der Videoaufzeichnungen wie folgt beschrieben:

- ca. 180cm -185cm - sportlich schlank - bekleidet mit: Kapuzenpulli, Basecap, schwarzer Hose, heller Jacke, schwarzen Schuhen mit weißer Sohle

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell