Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße

Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Zeugen beobachteten am 11.10.2025, gegen 23.35 Uhr, einen bislang unbekannte Fahrer(in) eines grauen Mercedes, der beim Rückwärtsfahren mit hoher Geschwindigkeit gegen einen auf dem Parkstreifen der Lüdinghauser Straße in Dülmen geparkten blauen Ford einer 33-jährigen Münsteranerin fuhr. Es kam zum Unfall bei dem Sachschaden entstand. Eine Frau, die als 1.70cm groß beschrieben wird, habe daneben gestanden, geschrien und sei dann in den Mercedes (Beifahrerseite) gestiegen. Danach flüchteten sie in Fahrtrichtung Elsa-Brändström-Straße. Ob es sich bei dem Fahrer um einen Mann oder eine Frau handelte, kann nicht gesagt werden. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

