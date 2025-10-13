PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße
Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Zeugen beobachteten am 11.10.2025, gegen 23.35 Uhr, einen bislang unbekannte Fahrer(in) eines grauen Mercedes, der beim Rückwärtsfahren mit hoher Geschwindigkeit gegen einen auf dem Parkstreifen der Lüdinghauser Straße in Dülmen geparkten blauen Ford einer 33-jährigen Münsteranerin fuhr. Es kam zum Unfall bei dem Sachschaden entstand. Eine Frau, die als 1.70cm groß beschrieben wird, habe daneben gestanden, geschrien und sei dann in den Mercedes (Beifahrerseite) gestiegen. Danach flüchteten sie in Fahrtrichtung Elsa-Brändström-Straße. Ob es sich bei dem Fahrer um einen Mann oder eine Frau handelte, kann nicht gesagt werden. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 10:35

    POL-COE: Dülmen, Tiberstraße / Randalierer mit Schreckschusspistole

    Coesfeld (ots) - Die Betreiber einer Bar in Dülmen riefen am 12.10.2025, gegen 02.30 Uhr, die Polizei an und baten um Unterstützung bei einem stark alkoholisierten und aggressivem Gast, der die Örtlichkeit nicht verlassen will. Beim Eintreffen der Polizei versuchte die Betreiberin der Bar den Randalierer, einen 47-jährigen Dülmener, davon abzuhalten erneut die Bar ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 15:13

    POL-COE: Havixbeck/Anlagebetrüger sind erfolgreich

    Coesfeld (ots) - Im September wurde ein 87-jähriger Havixbecker auf eine Anzeige bezüglich einer Geldinvestition mit besonders hohen Renditen aufmerksam. Es handelte sich angeblich um einen Onlinehandel, welcher über einen Handelsroboter sehr gute Gewinne erzielt. Der Geschädigte investierte zunächst einen dreistelligen Betrag, woraufhin ihm in seinem Online-Benutzerkonto nach wenigen Tagen eine Rendite von über ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren