Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck/Anlagebetrüger sind erfolgreich

Coesfeld (ots)

Im September wurde ein 87-jähriger Havixbecker auf eine Anzeige bezüglich einer Geldinvestition mit besonders hohen Renditen aufmerksam. Es handelte sich angeblich um einen Onlinehandel, welcher über einen Handelsroboter sehr gute Gewinne erzielt. Der Geschädigte investierte zunächst einen dreistelligen Betrag, woraufhin ihm in seinem Online-Benutzerkonto nach wenigen Tagen eine Rendite von über 30.000 EUR suggeriert wurde. Als er sich das Geld auszahlen lassen wollte, überzeugten ihn die Betrüger davon, dass er zunächst seinerseits einen fünfstelligen Betrag überweise müsse, um die Auszahlung zu ermöglichen. Dieser Aufforderung kam er nach, es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Tipps der Polizei:

Vertrauen Sie Ihr Geld ausschließlich seriösen Anbietern an. Lassen Sie sich aussagekräftige Referenzen zeigen.

   - Nehmen Sie sich Zeit. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen 
     und zum Vertragsabschluss drängen.
   - Lesen Sie die AGBs des Anbieters genau durch und fragen Sie bei 
     Unklarheiten gezielt nach.
   - Fragen Sie nach der Absicherung Ihrer Investition. Bestimmte 
     Produkte (z.B. Inhaberschuldverschreibungen) sind beispielsweise
     nicht über einen so genannten Einlagensicherungsfonds 
     abgesichert - das heißt, bei einer Insolvenz des ausgebenden 
     Unternehmens sind diese Gelder verloren.
   - Holen Sie Vergleichsangebote anderer Anbieter ein.
   - Nutzen Sie den Service von Verbraucherzentralen und 
     spezialisierten Anwälten (z.B. Fachanwälte für 
     Kapitalmarktrecht) und lassen Sie die Ihnen vorliegenden 
     Angebote prüfen.
   - Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. Der 
     Aussicht auf einen hohen Gewinn (Rendite) steht immer ein hohes 
     Risiko, bis hin zum Totalverlust, gegenüber.
   - Produkt-Zertifizierungen (z.B. TÜV- oder andere "Siegel") sind 
     vor allem Werbemittel und bieten weder Gewähr für die Seriosität
     des Anbieters noch für risikolose Kapitalanlagen.
   - Achten Sie auf den Firmensitz. Unseriöse Anbieter von 
     Anlageprodukten wählen ihren Geschäftssitz gerne im Ausland, vor
     allem in den bekannten Steueroasen in Übersee.
   - Achten Sie auf die Gesellschaftsform. Beispielsweise unterliegt 
     eine als "Limited" (Ltd.) geführte Gesellschaft mangels 
     Stammkapital keinerlei Haftungsverpflichtung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

