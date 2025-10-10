POL-COE: Dülmen, August-Schlüter-Straße/Keine Beute bei Einbruch in Kita
Coesfeld (ots)
Auf einen Kindergarten hatten es unbekannte Einbrecher in Dülmen abgesehen. Zwischen Donnerstag (09.10.), 21.30 Uhr und Freitag (10.10.), 06.30 Uhr verschafften sie sich auf bislang ungeklärte Weise Zugang zum Gebäude. Hier brachen sie mehrere Innentüren auf und durchwühlten Schränke. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.
