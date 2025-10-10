PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Merfeld, Buldern, Bergstraße, Raiffeisenring
Einbrüche in Dülmen

Coesfeld (ots)

Am gestrigen Tag (09.10.2025) kam es zu mindestens zwei Einbrüchen in Dülmen.

Dabei brachen unbekannte Täter in der Zeit von 11.30 Uhr bis 14.45 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Bergstraße in Dülmen, Merfeld ein. Hier brachen sie eine Terrassentür auf, um in das Haus zu gelangen. Sie durchsuchten sämtliche Räume und Schränke. Zum Diebesgut kann abschließend noch nichts gesagt werden.

In ein weiteres Einfamilienhaus brachen unbekannte Täter auf dem Raiffeisenring in Buldern ein. Hier gelangten die Täter durch das Aufhebeln einer Kellertür ins Hausinnere. Auch in diesem Fall durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Ob die Täter etwas entwendet haben, konnte noch nicht gesagt werden.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter 02594-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

