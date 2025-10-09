Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Dülmener Straße, Coubertinstraße/Vorfahrt missachtet: Kleinkraftradfahrer stürzt und verletzt sich, Verursacher flüchtig

Coesfeld (ots)

Der Fahrer eines schwarzen VW bog am Donnerstag (09.10.) gegen 07.45 Uhr aus der Coubertinstraße kommend nach links auf die Dülmener Straße ab. Ein auf der Dülmener Straße ortseinwärts fahrender Fahrer eines Kleinkraftrades musste eine Gefahrenbremsung durchführen, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei stürzte der 15-jährige Dülmener und verletzte sich leicht. Der Fahrer des VW entfernte sich ortseinwärts, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.

