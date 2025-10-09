POL-COE: Dülmen, Coesfelder Straße/Scheibe eingeschlagen und Geldbörse aus Auto gestohlen

Coesfeld (ots) - Eine 62-jähriger Olfener erhielt am gestrigen Nachmittag (08.10.2025, gegen 15 Uhr) einen Telefonanruf einer ihm unbekannten Nummer. Der Anrufer gab sich als Bankmitarbeiter aus und berichtete weiter in einem akzentfreien Deutsch für die Sicherheit der Kunden zuständig zu sein. In diesem Zuge sei aufgefallen, dass sich ein "Trojaner" auf dem Computer des 62-Jährigen befände. Er bat um eine Freigabe, ...

