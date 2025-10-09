PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Coesfelder Straße/Scheibe eingeschlagen und Geldbörse aus Auto gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter schlugen im Zeitraum von Mittwoch (08.10.), 21.00 Uhr bis Donnerstag (09.10.), 08.30 Uhr die Scheibe der Fahrertür eines grauen VW Sharan ein. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie eine Geldbörse mit Dokumenten und einem geringen Bargeldbetrag. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 12:02

    POL-COE: Nottuln-Appelhülsen, Lindenstraße/Unbekannter flüchtet vor Verkehrskontrolle

    Coesfeld (ots) - Weil der Fahrer ein Stoppzeichen missachtet hatte, wollten Polizeibeamte am Mittwoch (08.10.) gegen 15.20 Uhr einen blauen Renault Twingo anhalten und kontrollieren. Statt anzuhalten, beschleunigte der Fahrer das Fahrzeug jedoch stark und flüchtete über Heitbrink, Mozartstraße und Schubertstraße in die Regerstraße. Hier ließ er das Fahrzeug ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 11:04

    POL-COE: Olfen / Bank verhindert Telefonbetrug

    Coesfeld (ots) - Eine 62-jähriger Olfener erhielt am gestrigen Nachmittag (08.10.2025, gegen 15 Uhr) einen Telefonanruf einer ihm unbekannten Nummer. Der Anrufer gab sich als Bankmitarbeiter aus und berichtete weiter in einem akzentfreien Deutsch für die Sicherheit der Kunden zuständig zu sein. In diesem Zuge sei aufgefallen, dass sich ein "Trojaner" auf dem Computer des 62-Jährigen befände. Er bat um eine Freigabe, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren