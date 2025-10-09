POL-COE: Dülmen, Coesfelder Straße/Scheibe eingeschlagen und Geldbörse aus Auto gestohlen
Coesfeld (ots)
Unbekannte Täter schlugen im Zeitraum von Mittwoch (08.10.), 21.00 Uhr bis Donnerstag (09.10.), 08.30 Uhr die Scheibe der Fahrertür eines grauen VW Sharan ein. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie eine Geldbörse mit Dokumenten und einem geringen Bargeldbetrag. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.
