Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln-Appelhülsen, Lindenstraße/Unbekannter flüchtet vor Verkehrskontrolle

Coesfeld (ots)

Weil der Fahrer ein Stoppzeichen missachtet hatte, wollten Polizeibeamte am Mittwoch (08.10.) gegen 15.20 Uhr einen blauen Renault Twingo anhalten und kontrollieren. Statt anzuhalten, beschleunigte der Fahrer das Fahrzeug jedoch stark und flüchtete über Heitbrink, Mozartstraße und Schubertstraße in die Regerstraße. Hier ließ er das Fahrzeug zurück und flüchtete zu Fuß weiter über einen Fußweg in Richtung Schulze-Frenkings-Hof.

Die Fahndung nach dem Mann, bei der auch ein Diensthund der Polizei im Einsatz war, verlief vorerst erfolglos. Er wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 20-25 Jahre alt - ca. 170-175cm groß - bekleidet mit schwarzem Kapuzenpulli

Bei der Überprüfung des zurückgelassenen Autos stellten die Beamten fest, dass dieses nicht zugelassen und mit falschen Kennzeichen aus dem Märkischen Kreis (MK) versehen war. Im Fahrzeug roch es stark nach Marihuana. Betäubungsmittel wurden nicht gefunden, jedoch ein Mobiltelefon. Das Auto sowie das Mobiltelefon wurden als Beweismittel sichergestellt.

Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. In erwartet ein Strafverfahren u.a. wegen Kennzeichenmissbrauchs, Verstößen gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetzes sowie eines verbotenen Kfz-Rennens.

Die Polizei fragt:

Wo ist das Fahrzeug in der Vergangenheit bereits aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Fahrer geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02594-7930 bei der Polizei Dülmen zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell