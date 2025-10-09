Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Elvert

Einbruch in Sattelkammer

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter hebelte in der Zeit vom 03.10.2025, 20 Uhr und dem 07.10.2025, 16 Uhr die Metalltür einer Sattelkammer eines Reitvereins in Lüdinghausen (Elvert) auf und entwendete einen Reitersattel, ein Lammfell und einen Sattelgurt.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell