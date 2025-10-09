POL-COE: Lüdinghausen, Elvert
Einbruch in Sattelkammer
Coesfeld (ots)
Unbekannte Täter hebelte in der Zeit vom 03.10.2025, 20 Uhr und dem 07.10.2025, 16 Uhr die Metalltür einer Sattelkammer eines Reitvereins in Lüdinghausen (Elvert) auf und entwendete einen Reitersattel, ein Lammfell und einen Sattelgurt.
Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.
