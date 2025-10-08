PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Aschberg-Davensberg, Plettenbergerstraße/Zigaretten aus Supermarkt entwendet - Tatverdächtige ermittelt

Coesfeld (ots)

Mitarbeiter eines Supermarktes bemerkten am Montag (07.10.) gegen 16.05 Uhr eine verdächtige Person im Bereich der Tabakwaren. Der Mann war den Mitarbeitern bereits durch frühere Delikte bekannt und hatte bereits Hausverbot. Als der Mann daraufhin durch den Marktleiter angesprochen wurde, hatte er bereits einen mit Tabakwaren gefüllten Einkaufskorb in der Hand und verließ trotz der Ansprache damit den Markt, ohne die Ware zu bezahlen. Der Tatverdächtige flüchtete mit einer weiteren Person, die draußen gewartet hatte, über die Straßen An der Umflut und Burgstraße in Richtung Bahnhof.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen durch Kräfte der Polizei Münster an einem Treffpunkt der Drogenszene im Bereich des Bahnhofs Münster angetroffen.

Einer der beiden, ein 30-jähriger Mann aus Hamm, gab den Diebstahl der Zigaretten zu. Im Besitz der Tatbeute mit einem dreistelligen Wert war er nicht mehr. Der zweite Mann, ein 31-jähriger Nottulner, stritt eine Tatbeteiligung ab. Er habe vor dem Markt auf seinen Bekannten gewartet und nichts von dessen Diebstahlsabsichten gewusst.

Die Männer wurden nach Aufnahme ihrer Aussagen und Personalien vor Ort entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

