POL-COE: Dülmen, Buldern, Kuckucksweg
Autoscheibe eingeschlagen

Coesfeld (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag schlugen bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe eines auf dem Kuckucksweg in Dülmen, Buldern geparkten Fahrzeug einer 45-jährigen Dülmenerin und entwendeten einen Korb vom Beifahrersitz samt Inhalt (Geldbörse(Bargeld, Karten, Ausweis, etc.) und Schlüssel). Durch einen Airtag am Schlüsselbund konnte der Korb samt Schlüssel am Raifeisenring in Dülmen, Buldern aufgefunden werden. Die Geldbörse samt Inhalt fehlte jedoch.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

