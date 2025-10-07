Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Roxeler Straße/Geldbörse aus Auto gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Sonntag (05.10.), 19.20 Uhr bis Montag (06.10.), 07.45 Uhr eine Geldbörse aus der Mittelkonsole eines geparkten BMW. Das Fahrzeug war nach Angaben des Geschädigten abgeschlossen, Aufbruchspuren wurden nicht festgestellt. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist bislang unklar. In der Nacht war es zu weiteren Diebstählen aus geparkten Autos gekommen, wir berichteten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-140 entgegen.

