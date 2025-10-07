Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen-Merfeld, Dorfstraße/Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte Täter verschafften sich durch Hebeln an der Hauseingangstür Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Im Haus durwühlten sie auf der Suche nach Diebesgut verschiedene Räume. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Die Tatzeit liegt im Zeitraum zwischen Sonntag (28.09.), 07.15 Uhr bis Montag (06.10.), 14.15 Uhr. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.

