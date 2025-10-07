PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen-Merfeld, Dorfstraße/Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich durch Hebeln an der Hauseingangstür Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Im Haus durwühlten sie auf der Suche nach Diebesgut verschiedene Räume. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Die Tatzeit liegt im Zeitraum zwischen Sonntag (28.09.), 07.15 Uhr bis Montag (06.10.), 14.15 Uhr. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 15:59

    POL-COE: Coesfeld, Karlstraße/Unfallflucht an schwarzem Hyundai

    Coesfeld (ots) - Einen geparkten schwarzen Hyundai beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Zeitraum von Samstag (04.10.), 18.00 Uhr bis Montag (06.10.), 07.00 Uhr. Das Auto stand in einer Markierten Parkfläche am Fahrbahnrand der Karlstraße und weist Beschädigungen im Bereich des Kotflügels vorne links auf. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 15:21

    POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße/Einbruch in Supermarkt - Zigaretten als Beute

    Coesfeld (ots) - In einen Supermarkt an der Appelhülsener Straße drangen bislang unbekannte Täter ein. Im Zeitraum von Samstag (04.10.), 21.00 Uhr bis Montag (06.10.), 06.00 Uhr brachen sie die automatische Schiebetür sowie zwei Zigarettenregale auf und entwendeten die darin befindlichen Zigaretten. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren