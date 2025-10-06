PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße/Einbruch in Supermarkt - Zigaretten als Beute

Coesfeld (ots)

In einen Supermarkt an der Appelhülsener Straße drangen bislang unbekannte Täter ein. Im Zeitraum von Samstag (04.10.), 21.00 Uhr bis Montag (06.10.), 06.00 Uhr brachen sie die automatische Schiebetür sowie zwei Zigarettenregale auf und entwendeten die darin befindlichen Zigaretten. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugen, die etwas verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 02594-7930 bei der Polizei Dülmen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 15:08

    POL-COE: Billerbeck/Falsche Polizeibeamte rufen an

    Coesfeld (ots) - Zu mehreren Fällen des versuchten Betruges durch sogenannte "falsche Polizeibeamte" kam es im Verlaufe des Freitag (03.10.) in Billerbeck. Die Geschädigten wurden durch die Betrüger telefonisch kontaktiert, da angeblich ihre Wertsachen in Gefahr vor Einbrechern seien. Nach bisherigen Erkenntnissen erkannten alle Angerufenen den Betrug und beendeten die Gespräche rechtzeitig, sodass kein Schaden ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 14:09

    POL-COE: Dülmen, Nottuln/Erfolgreiche Kontrollen des Schwerlastverkehrs

    Coesfeld (ots) - Kräfte des Verkehrsdienstes der Polizei Coesfeld führten am Freitag (03.10.) einen Schwerpunkteinsatz zur Kontrolle des Schwerlastverkehrs durch. Zwischen 06.00 Uhr und 14.00 Uhr kontrollierten sie an eingerichteten Kontrollstellen in Dülmen und Nottuln. Zwei der kontrollierten Fahrzeugführer waren nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 13:35

    POL-COE: Dülmen-Buldern, Alter Mühlenweg/Graffiti an Gedenkstein

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben in Buldern auf dem Geh,- Radweg zwischen der Straße Alter Mühlenweg und der Straße Peerkamp einen Gedenkstein beschädigt. Am Sonntag (05.10.) zwischen 09.15 Uhr und 10.30 Uhr beschmierten sie den Stein, der die Namen aller neugeborenen Kinder aus dem Jahr 2024 trägt, mit blauer und weißer Farbe. Auch der Geh- und Radweg wurde beschmiert. Die Polizei Dülmen bittet um Zeugenhinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren