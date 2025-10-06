Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße/Einbruch in Supermarkt - Zigaretten als Beute

Coesfeld (ots)

In einen Supermarkt an der Appelhülsener Straße drangen bislang unbekannte Täter ein. Im Zeitraum von Samstag (04.10.), 21.00 Uhr bis Montag (06.10.), 06.00 Uhr brachen sie die automatische Schiebetür sowie zwei Zigarettenregale auf und entwendeten die darin befindlichen Zigaretten. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugen, die etwas verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 02594-7930 bei der Polizei Dülmen zu melden.

