Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Nottuln/Erfolgreiche Kontrollen des Schwerlastverkehrs

Coesfeld (ots)

Kräfte des Verkehrsdienstes der Polizei Coesfeld führten am Freitag (03.10.) einen Schwerpunkteinsatz zur Kontrolle des Schwerlastverkehrs durch. Zwischen 06.00 Uhr und 14.00 Uhr kontrollierten sie an eingerichteten Kontrollstellen in Dülmen und Nottuln.

Zwei der kontrollierten Fahrzeugführer waren nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt, entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

In fünf Fällen wurden Wägungen wegen des Verdachts auf Überladung durchgeführt. Vier Fahrzeuge waren tatsächlich überladen. Drei Verstöße wurden mit der Erhebung eines Verwarnungsgeldes geahndet. In einem vierten Fall lag die Überladung eines Kleinbusses aus Moldawien bei über 30 %. Hierzu wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt und eine Sicherheitsleistung erhoben. In allen Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt, bis die Fahrzeuge nach Ab- oder Umladung in einem ordnungsgemäßen Zustand waren.

Bei der Kontrolle eines 30jährigen LKW-Fahrers wurde festgestellt, dass dieser ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Zudem lagen gegen ihn zwei Haftbefehle vor. Der 30jährige wurde vor Ort festgenommen und dem Gewahrsam zugeführt.

Derartige Kontrollen finden immer wieder gezielt auch an Wochenenden und Feiertagen statt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell