Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - 78jährige Vermisste aufgefunden

Die umfangreichen Suchmaßnahmen nach der Frau fanden am Montagabend gegen 18.45 Uhr ein glückliches Ende

Ulm (ots)

Wie in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Ulm vom vergangenen Sonntag berichtet (https://my.newsaktuell.de/p/49504/archiv/5749964?page=2), wurde die Gerda H. seit Samstagnachmittag von ihren Angehörigen vermisst. Die Polizei mit Unterstützung der Rettungshundeführerstaffel aus Ulm und einer Suchmannschaft unter der Organisation der Feuerwehr Göttingen suchte mit vereinten Kräften. An der Suche waren auch der Polizeihubschrauber und eine Drohne der Polizei beteiligt. Der Polizeihubschrauber wurde am Montagabend nochmals zur Einsatzstelle gerufen. Zeugen hatten im Verlauf des Montagabends mitgeteilt, dass sie die Vermisste eventuell in der Nähe von Göttingen gesehen hätten. Gerda H. wurde zwar nicht an der von den Zeugen benannten Stelle gefunden - aber bei der nochmaligen Absuche rund um Langenau-Göttingen konnte sie von der Besatzung des Polizeihubschraubers östlich der Ortschaft, in unmittelbarer Nähe der A7, entdeckt werden. Gerda H. wurde von einem Rettungswagen in eine umliegende Klinik verbracht. Ihr geht es den Umständen entsprechend gut. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1880853)

