POL-UL: (BC) Riedlingen - Zeche in Imbiss geprellt

Zahlungsfähigkeit täuschte ein Mann am Sonntag in Riedlingen vor.

Ulm (ots)

Der Unbekannte aß gegen 15 Uhr in einem Imbiss in der Hindenburgstraße eine orientalische Spezialität. Dazu trank er noch ein Softgetränk. Nachdem der Mann wenige Minuten in der Lokalität verweilte, bestellte der noch zwei Pizzen zum Mitnehmen. Als es ans Bezahlen ging, gab der Mann vor, seinen Geldbeutel aus dem Auto holen zu wollen. In diesem Augenblick entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Der Betreiber der Gaststätte wartete noch rund eine Stunde. Da der Mann seiner Zahlungsverpflichtung jedoch nicht nachkam und die Pizzen mittlerweile auch kalt waren, erstattete er Anzeige bei der Polizei. Die Beamten des Polizeirevier Riedlingen haben nun die Ermittlungen aufgenommen. Zu dem unbekannten Zechbetrüger im Alter von ca. 25 Jahren kann gesagt werden, dass er ca. 170 cm groß und dunkle kurze Haare hat. Der Mann mit südländischem Aussehen trug eine helle Jogginghose und ein graues Sweatshirt. Hinweise nimmt die Polizei Riedlingen unter der Tel. 07371/938-0.

