POL-UL: (HDH) Heidenheim - Betrunken Unfall verursacht

Am Sonntag fuhr ein 28-Jähriger gegen ein geparktes Auto.

Der Unfall ereignete sich um kurz vor 1 Uhr. Der 28-jährige Renault-Fahrer fuhr in der Erbisbergstraße in Richtung B19. Da ihm ein Auto entgegenkam, versuchte der Fahrer nach rechts auszuweichen. Hierbei stieß er gegen einen geparkten Daimler-Benz. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer nach Alkohol roch. Ein Test bestätigte den Verdacht. Dieser ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. In einem Krankenhaus nahm ein Arzt im Blut ab. Dieses wird nun ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben wie viel der Mann genau intus hatte. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

