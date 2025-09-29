Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - E-Bikes aus Garage entwendet

Leichtes Spiel hatten am Freitag oder Samstag Diebe in Riedlingen.

Ulm (ots)

Die Unbekannten suchten zwischen 19 Uhr und 10 Uhr ein Wohnhaus im Lerchenweg aus. Dort fanden sie eine unverschlossene Garage. In der standen zwei E-Bikes der Marke KTM. Die Pedelecs mit 27,5 Zoll Reifen waren zwar mit einem Schloss an einem Regal angeschlossen. Allerdings stellte diese Sicherungsmethode die Diebe nicht auf die harte Probe und sie bogen die Metallstrebe am Regal zur Seite. Zudem knackten die Unbekannten das Schloss, mit dem die hochwertigen Räder gesichert waren. Die Polizei Riedlingen (Tel. haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Räder haben einen Wert von mehreren tausend Euro.

Die Polizei empfiehlt, das Rad immer mit einem geeigneten Schloss abzuschließen, auch zu Hause. Einfache Schlösser sind in der Regel schnell geknackt. Benutzen Sie massive Stahlketten, Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Auch schwere Schlösser bieten keinen hundertprozentigen Schutz, aber sie machen den Dieben oftmals das Leben schwer, sodass sie aufgeben. Ein Fahrradpass hilft, gestohlene Räder zweifelsfrei zu identifizieren, den Täter zu überführen und den rechtmäßigen Eigentümer ausfindig zu machen. Weitere Tipps zum Schutz vor Fahrrad-Diebstahl und Infos zum Fahrradpass finden Sie auf der Seite www.polizei-beratung.de.

