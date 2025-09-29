PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Einbruch in Gaststätte
Am frühen Montagmorgen drangen Unbekannte in eine Kuchener Gaststätte ein.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich um kurz vor 1 Uhr. Unbekannte verschafften sich über eine Scheune, welche mit der Gaststätte verbunden ist, Zutritt zum Gasthaus. Auf der Suche nach Brauchbarem durchsuchten sie mehrere Räume in der Gaststätte. Sie wurden fündig und flohen mit dem erbeuteten Bargeld, Bierdosen und Zigaretten. Das Polizeirevier Geislingen (07331/9327-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Der Sachschaden an der Scheunentür wird auf 200 Euro geschätzt.

++++ 1883740

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren