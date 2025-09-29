Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Einbruch in Gaststätte

Am frühen Montagmorgen drangen Unbekannte in eine Kuchener Gaststätte ein.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich um kurz vor 1 Uhr. Unbekannte verschafften sich über eine Scheune, welche mit der Gaststätte verbunden ist, Zutritt zum Gasthaus. Auf der Suche nach Brauchbarem durchsuchten sie mehrere Räume in der Gaststätte. Sie wurden fündig und flohen mit dem erbeuteten Bargeld, Bierdosen und Zigaretten. Das Polizeirevier Geislingen (07331/9327-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Der Sachschaden an der Scheunentür wird auf 200 Euro geschätzt.

