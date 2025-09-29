Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Raub auf Tankstelle

Am Sonntag überfiel ein Unbekannter eine Tankstelle in Ehingen.

Ulm (ots)

Um kurz vor 23 Uhr betrat ein bislang unbekannter und maskierter Mann eine Tankstelle in der Biberacher Straße. Er bedrohte den alleine anwesenden 29-jährigen Mitarbeiter mit einem schwarzen Revolver und forderte die Herausgabe von Bargeld. Dann entriss der Täter dem Mitarbeiter den Kasseneinsatz mit dem Geld und flüchtete aus der Tankstelle in unbekannte Richtung. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Unbekannten. Der blieb bislang unentdeckt. Bei dem Täter handelte es sich um eine männliche Person die mit ausländischem Akzent sprach. Der etwa 17 bis 20 Jahre alte Unbekannte war komplett schwarz gekleidet, mindestens 190 cm groß und schlank. Er war mit einem schwarzen Schal vermummt und trug eine Brille mit runden Gläsern. Die Kriminalpolizei Ulm (Telefon 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

