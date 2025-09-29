Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Untermarchtal/B311 - Nach Unfall geflüchtet

Am Samstag flüchtete ein Betrunkener bei Untermarchtal von der Unfallstelle.

Am Samstag gegen 22.30 Uhr meldeten Zeugen ein qualmendes Fahrzeug auf der B311 zwischen Untermarchtal und Riedlingen. Der beschädigte Mazda war in Richtung Riedlingen unterwegs. Die Polizei Ehingen stoppte kurz darauf den 43-jährigen Fahrer bei Dettingen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer deutlich betrunken war. Ermittlungen ergaben, dass er wohl kurz zuvor einen Unfall verursacht hatte. Bei der Auffahrt auf die B311 bei Untermarchtal kam er von der Straße ab und überfuhr eine Verkehrsinsel samt Verkehrszeichen. Dabei hinterließ er ein Trümmerfeld und Sachschaden von rund 2.000 Euro. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie Unfallflucht gegen den Mann. Er musst zur Blutentnahme mit in ein Krankenhaus. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

