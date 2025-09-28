Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht in Göppingen am Samstagnacht nach Zeugen

Ulm (ots)

Die 61-jährige geschädigte Frau fuhr mit ihrem VW in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00:30 Uhr auf der Lorcher Straße stadteinwärts. Auf Höhe der Lerchenberger Straße wurde sie von einem unbekannten Fahrzeug an den Straßenrand abgedrängt. Hierbei kam es zum Unfall. Das unbekannte Fahrzeug entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle in Richtung Göppingen. Am VW entstand erheblicher Sachschaden im Frontbereich von etwa 8000 EUR. Die Beamten konnten am beschädigten Auto schwarze Abriebspuren sichern. Das unbekannte Fahrzeug müsste ersten Erkenntnissen nach starke Beschädigungen an der rechten Front haben.

Die Polizei hofft aufgrund der Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 07161-632360 beim Polizeirevier Göppingen zu melden.

