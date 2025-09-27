Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Die Polizei sucht nach einer Schlägerei am Freitagabend im Biberacher Stadtzentrum nach Zeugen und dem Geschädigten.

Ulm (ots)

Am frühen Freitagabend kam es gegen 20 Uhr in der Biberacher Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen mindestens drei Personen. Nach ersten Erkenntnissen gerieten die drei Männer aus bislang noch ungeklärten Gründen im Bereich des Kirchplatzes aneinander. Zwei etwa 30-Jährige Männer mit heller Hautfarbe griffen einen dunkelhäutigen Mann an und traten auf diesen ein, als er zu Boden gegangen war.

Nach dem Angriff trennten sich die beiden Angriffer und gingen zu Fuß in unterschiedliche Richtung flüchtig. Der verletzte Mann verließ nach ersten Zeugenhinweisen ebenfalls, in Begleitung einer eher kleineren Frau, den Kirchplatz in Richtung Marktplatz.

Beamte des Polizeireviers Biberach konnten vor Ort nur noch die Scherben einer Flasche und vereinzelte Blutantragen feststellen.

Angesichts der "langen Verkaufsnacht" hoffen die nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelnden Beamten auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.-Nr. 07351-4470 mit den Polizeirevier Biberach in Verbindung zu setzen.

