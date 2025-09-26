Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Starkstromkabel gestohlen

Etwa 100 Meter Kabel klauten Unbekannte in den vergangenen Tagen in Ulm.

Ulm (ots)

Nach Erkenntnissen der Polizei waren die Diebe zwischen dem 18.09.2025 und dem 24.09.2025 unterwegs. Sie begaben sich in die Unterführung beim Blaubeurer Tor. Dort entwendeten sie ein über 100 Meter langes Starkstromkabel. Dieses verlief von einem mobilen Baustellen-Verteilerkasten durch die B10 Unterführung zu einem weiteren mobilen Baustellen-Verteilerkasten. Um an das Kabel zu gelangen, verwendeten die Täter wohl eine Akku-Säge. Das Gewicht des Kabels liegt bei etwa 500 Kilogramm, weshalb zum Abtransport mutmaßlich ein Fahrzeug verwendet werden musste. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ulm-West (0731/188-3812) zu melden.

