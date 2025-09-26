POL-UL: (HDH) Gerstetten - Kind läuft über rote Ampel
Unverletzt blieb ein 11-Jähriger am Donnerstag in Gerstetten.
Ulm (ots)
Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr an der Ampelanlage Böhmen Straße / Ulmer Straße. Dort schaltete die für einen 72-jährigen Autofahrer auf grün und er fuhr los. Gleichzeitig lief ein 11-Jähriger über die rote Fußgängerampel. Dabei touchierte das Auto den 11-Jährigen. Das Kind blieb unverletzt. Am Auto entstand geringer Sachschaden.
