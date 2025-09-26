PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Kind läuft über rote Ampel
Unverletzt blieb ein 11-Jähriger am Donnerstag in Gerstetten.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr an der Ampelanlage Böhmen Straße / Ulmer Straße. Dort schaltete die für einen 72-jährigen Autofahrer auf grün und er fuhr los. Gleichzeitig lief ein 11-Jähriger über die rote Fußgängerampel. Dabei touchierte das Auto den 11-Jährigen. Das Kind blieb unverletzt. Am Auto entstand geringer Sachschaden.

+++++++ 1866171 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

