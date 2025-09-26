PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Fuchs quert Straße
Sachschaden entstand am Donnerstag bei einem Wildunfall bei Steinheim am Albuch.

Ulm (ots)

Um 23.30 Uhr war ein 25-Jähriger auf der L1123 vom Kreisverkehr bei Zang in Richtung Steinheim unterwegs. Dort querte ein Fuchs die Straße. Der Fahrer des Audi konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Wildtier. Der Fuchs verendete an der Unfallstelle. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen und verständigte den zuständigen Jagdpächter. Die genaue Schadenshöhe am Auto muss noch ermittelt werden.

++++1867526 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

