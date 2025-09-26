PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Zu viel getrunken
Schlafend lag ein 25-Jähriger am Donnerstag in seinem Auto.

Ulm (ots)

Ein Zeuge meldete kurz nach 5 Uhr ein Auto zwischen Böhmenkirch und Söhnstetten. Das stand mit laufendem Motor im Graben. Als die Polizei eintraf, entdeckten sie dort den 25-Jährigen schlafend auf dem Fahrersitz. Der hatte offensichtlich zu viel getrunken und ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Er musste eine Blutprobe abgeben und sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.

+++++++ 1861605

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren