POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Zu viel getrunken
Schlafend lag ein 25-Jähriger am Donnerstag in seinem Auto.
Ulm (ots)
Ein Zeuge meldete kurz nach 5 Uhr ein Auto zwischen Böhmenkirch und Söhnstetten. Das stand mit laufendem Motor im Graben. Als die Polizei eintraf, entdeckten sie dort den 25-Jährigen schlafend auf dem Fahrersitz. Der hatte offensichtlich zu viel getrunken und ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Er musste eine Blutprobe abgeben und sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.
