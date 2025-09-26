Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ummendorf - Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Ein technischer Defekt an einem Elektrogerät führte wohl am Mittwoch zu einem Brand in Ummendorf.

Kurz vor 18.30 Uhr rückte die Feuerwehr in die Lindenstraße aus. In einer Wohnung des Mehrfamilienhauses kam es zu einem Brand. Die Bewohner konnten das Gebäude verlassen und blieben unverletzt. Heraneilende Mitbewohner konnten die Flammen mit einem Pulverlöscher eindämmen, die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch. Das Polizeirevier Biberach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll ein technischer Defekt an der Zuleitung zum Backofen zu dem Brand geführt haben. Die Schadenshöhe wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Bewohner konnten nach ausreichender Lüftung des Gebäudes wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

