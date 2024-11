Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Fahndungserfolg der Bundespolizei - Jugendlicher nach Bedrohung ermittelt

Rostock (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Rostock konnte im Rahmen intensiver Fahndungsmaßnahmen einen Erfolg verzeichnen. Am gestrigen Abend wurde ein 16-jähriger deutscher Jugendlicher am Hauptbahnhof Rostock von einer Streife gestellt und identifiziert. Der Jugendliche steht im Verdacht, am 7. November 2024 Fahrgäste in einer S-Bahn bedroht zu haben, wobei er eine Waffe im Hosenbund getragen haben soll. Für die Fahndung lieferten die Kameras der Bahnhöfe polizeiinterne Fahndungsbilder, die zur Identifizierung beitrugen. Eine Streife des Polizeihauptreviers Reutershagen unterstützte die Maßnahmen vor Ort. Der Verdächtige gab an, dass es sich um eine Softair-Pistole handelte, die er inzwischen nicht mehr besitzt.

Die Ermittlungen in dem Fall dauern an

