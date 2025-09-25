POL-UL: (GP) Göppingen - In Maschinenhalle eingebrochen
In der Nacht zum Mittwoch erbeuteten Unbekannte aus einem Betriebsgelände Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro.
Ulm (ots)
Der Diebstahl ereignete sich zwischen Dienstag 16.30 Uhr und Mittwoch 6.15 Uhr. Unbekannte verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zum Betriebsgelände in der Lorcher Straße. Hier nahmen sie eine Vielzahl an Werkzeugen aus der Maschinenhalle. Die Täter flüchteten unerkannt. Das Polizeirevier Uhingen sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.
