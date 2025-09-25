PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-UL: (GP) Göppingen - In Maschinenhalle eingebrochen
In der Nacht zum Mittwoch erbeuteten Unbekannte aus einem Betriebsgelände Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro.

Ulm (ots)

Der Diebstahl ereignete sich zwischen Dienstag 16.30 Uhr und Mittwoch 6.15 Uhr. Unbekannte verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zum Betriebsgelände in der Lorcher Straße. Hier nahmen sie eine Vielzahl an Werkzeugen aus der Maschinenhalle. Die Täter flüchteten unerkannt. Das Polizeirevier Uhingen sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

++++ 1855695

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

