Am Montag überfiel ein Unbekannter ein Imbissrestaurant in Bad Boll.

Gegen 21.30 Uhr betrat ein Unbekannter Täter den Imbiss in der Straße Erlengarten. Sofort soll er den alleine anwesenden Mitarbeiter mit einer Pistole bedroht haben und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Mitarbeiter folgte der Anweisung und übergab das Geld. Danach flüchtete der Unbekannte. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Räuber. Der blieb verschwunden. Der Unbekannte soll etwa 170 bis 180 cm groß und schlank gewesen sein. Bekleidet war er mit einem Kapuzenpulli, dunkler Jeans und Basecap. Weiterhin trug er eine Sonnenbrille. Sein Gesicht war dadurch nicht erkennbar. Die Kriminalpolizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07161/93810 zu melden.

