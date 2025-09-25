Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Am Mittwochmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall in Eislingen.

Ulm (ots)

Die 30-jährige Seat-Fahrerin fuhr um kurz vor 7 Uhr auf der Westtangente in Richtung der B10. Hierbei wechselte sie von dem linken auf den rechten Fahrstreifen. Neben ihr fuhr ein 37-jähriger VW-Fahrer. Diesen übersah die Frau wohl. Beim Fahrstreifenwechsel prallten die Fahrzeuge gegeneinander. Der Seat drehte sich und blieb neben der Fahrbahn im Grünstreifen Stehen. Die Fahrerin verletzte sich leicht. Der nicht mehr fahrbereite Seat wurde abgeschleppt. Das Polizeirevier Eislingen schätzt den Gesamtschaden auf etwa 10.000 Euro.

