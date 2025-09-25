PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-UL: (GP) Geislingen - Ladendiebe aufgeflogen
Am Mittwoch wollten zwei Frauen mit einem gefüllten Kinderwagen in Göppingen den Laden verlassen.

Ulm (ots)

Um 13.30 Uhr befanden sich die beiden Frauen im Alter von 23 und 20 Jahren in einem Supermarkt beim Apostelhof. Dort füllten sie den Kinderwagen mit diversen Lebensmitteln. Nachdem sie den Kassenbereich ohne zu bezahlen passiert hatten, sprach eine Ladendetektivin die beiden Frauen an und verständigte die Polizei. Die Streife des Polizeireviers Göppingen fand bei den Verdächtigen noch weiteres mutmaßliches Diebesgut aus anderen Geschäften. Die Ermittlungen zu den Diebstählen dauern an.

++++ 1859083(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

